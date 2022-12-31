  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İzmir'de vinç faciasında peş peşe gözaltılar var; ayrıntılar ortaya çıktı

İzmir'de vinç faciasında peş peşe gözaltılar var; ayrıntılar ortaya çıktı

Güncelleme:

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının düşmesiyle 6 kişi hayatını kaybetmişti. Korkunç olayla ilgili gözaltı haberleri peş peşe geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AVM'de tekme tokat, saç saça baş başa kavga! Ortalık savaş alanına döndü
Tanesini 35 bin dolardan satıyor... İşte ünlülerin tespihçisi!
Erdoğan'dan 2022 bilançosu ile yeni yıl mesajı
S-400 ve Patriotların yerli rakibi 100 km'yi aşan hedefi vurdu
İstanbul'da yılbaşını kutlayanları hedef aldılar
12 yaşındaki kız çocuğuna toplu istismar rezaleti
İstanbul'da dehşet! Ücret kavgasında yolcu taksiciyi vurdu
Aydın'da tüp patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürüldü