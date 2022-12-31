Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de vinç faciasında peş peşe gözaltılar var; ayrıntılar ortaya çıktı İzmir'de vinç faciasında peş peşe gözaltılar var; ayrıntılar ortaya çıktı 31 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 31 Aralık 2022 Cumartesi 12:20 İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının düşmesiyle 6 kişi hayatını kaybetmişti. Korkunç olayla ilgili gözaltı haberleri peş peşe geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63affed7727e2a0cd1221763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AVM'de tekme tokat, saç saça baş başa kavga! Ortalık savaş alanına döndü Tanesini 35 bin dolardan satıyor... İşte ünlülerin tespihçisi! Erdoğan'dan 2022 bilançosu ile yeni yıl mesajı S-400 ve Patriotların yerli rakibi 100 km'yi aşan hedefi vurdu İstanbul'da yılbaşını kutlayanları hedef aldılar 12 yaşındaki kız çocuğuna toplu istismar rezaleti İstanbul'da dehşet! Ücret kavgasında yolcu taksiciyi vurdu Aydın'da tüp patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı öldürüldü