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İzmir'de yanan araç ormanı yaktı

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İzmir’in Foça ilçesinde hızla yayılan orman yangının nedeninin alev alan bir araç olduğu tespit edildi.

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