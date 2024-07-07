Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de yanan araç ormanı yaktı İzmir'de yanan araç ormanı yaktı 07 Temmuz 2024 Pazar Saat: 21:01 Güncelleme: 07 Temmuz 2024 Pazar 21:01 İzmir’in Foça ilçesinde hızla yayılan orman yangının nedeninin alev alan bir araç olduğu tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668ad808299f3478d50afb93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra... Teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi Biden bildiğimiz gibi: ''Trump'ı 2020'de yeneceğim'' Kapalı otoparkta şok manzara: Araç sahipleri şikayetçi oldu Kahraman Mehmetçik'ten ''Bizim Çocuklar''a mesaj var MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı 1 yıllık evli kadının sır ölümü Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü