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  3. 03 Kasım 2020 18:00

İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’deki 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık mahallesinde tsunami meydana gelmişti. Tsunaminin yeni dehşet görüntüleri ortaya çıktı.

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