Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 15:05 İzmir'de TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi, yaralanırken otomobilde çıkan yangın, kazaya karışan diğer araçlara da sıçrayarak ortalığı cehenneme çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666ec16e98c21e67e002833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film değil gerçek: Keskin nişancı banka soyguncusunu böyle vurdu Gıda sahtekarlığı en çok bu ürünlerde yapılıyor Hira Mağarası'nda kuyruğun ucu bucağı gözükmedi Ayşe Ateş: ''Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti, Bahçeli engelledi'' Havuz başında dehşet anları: İki grup birbirine girdi YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti Düğün konvoyu magandaları yangın çıkardı Antalya'dan dünyaya 2 milyon Euro'luk arı ihracatı: Bir ilimizi sağanak vurdu: Sel şehri silip süpürdü