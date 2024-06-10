İzmir'de zincirleme kabus: Araçlar alev topuna döndü

İzmir'de TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi, yaralanırken otomobilde çıkan yangın, kazaya karışan diğer araçlara da sıçrayarak ortalığı cehenneme çevirdi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6666ec16e98c21e67e002833" allowfullscreen></iframe>