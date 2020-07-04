  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Temmuz 2020 13:05

İzmir'deki ateş hortumu böyle görüntülendi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 2 Temmuz akşamı çıkan orman yangını sırasında oluşan ateş hortumu orman memuru tarafından görüntülendi.

Video Galeri
Atmaca'nın nefes kesen yeni test görüntüleri
Atmaca'nın nefes kesen yeni test görüntüleri
Video Galeri
Sokak düğünü koronavirüs tedbirlerini alt üst etti
Sokak düğünü koronavirüs tedbirlerini alt üst etti
Video Galeri
Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı
Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı
Video Galeri
Havai fişek fabrikasındaki patlama çevre binaları da yıktı!
Havai fişek fabrikasındaki patlama çevre binaları da yıktı!
Video Galeri
Havai fişek felaketi göz göre göre gelmiş: ''4 gündür uyarıyorduk!''
Havai fişek felaketi göz göre göre gelmiş: ''4 gündür uyarıyorduk!''
Video Galeri
Patlama sonrası devam eden enkaz çalışmaları havadan görüntülendi
Patlama sonrası devam eden enkaz çalışmaları havadan görüntülendi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM