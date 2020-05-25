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  3. 25 Mayıs 2020 20:25

İzmir'deki cami provokasyonu için şoke eden iddia

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İzmir'de camilerin merkezi sisteminden şarkı çalınmasının AK Parti'ye yakın isimlerin provokasyonu olduğunu savundu.

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