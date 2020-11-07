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  3. 07 Kasım 2020 11:00

İzmir'deki depremden korku dolu yeni görüntüler!

İzmir’de meydana gelen depremde bir iş yerinde yaşanan panik anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Video Galeri
''Cumhurbaşkanlığı adayı İlhan Kesici olmalı''
''Cumhurbaşkanlığı adayı İlhan Kesici olmalı''
Video Galeri
Validen sosyal mesafesiz kına gecesi!
Validen sosyal mesafesiz kına gecesi!
Video Galeri
İzmir depreminde bugüne kadar hiç görmediğiniz görüntü
İzmir depreminde bugüne kadar hiç görmediğiniz görüntü
Video Galeri
İstanbul trafiğinde maganda terörü kamerada
İstanbul trafiğinde maganda terörü kamerada
Video Galeri
Bakan Koca'nın ''sosyal mesafesiz'' fotoğrafı tepki çekti
Bakan Koca'nın ''sosyal mesafesiz'' fotoğrafı tepki çekti
Video Galeri
İstanbul'da köprü turuncuya boyandı
İstanbul'da köprü turuncuya boyandı
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