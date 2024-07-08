Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'deki ilk patlamadan kurtuldu, 2. patlamada can verdi İzmir'deki ilk patlamadan kurtuldu, 2. patlamada can verdi 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 01:46 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 01:46 İzmir'de bir dükkanda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden genç kadının, daha önce çalıştığı iş yerinden meydana gelen bir patlama nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668b1ac3a858f8aeb8076e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın Dua Lipa'nın konserinde etek fora İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi Deniz keyfi felaketle bitti: Karadeniz 2 tatilciyi daha yuttu İzmir'de yanan araç ormanı yaktı Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra...