İzmir'deki ilk patlamadan kurtuldu, 2. patlamada can verdi

İzmir'de bir dükkanda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden genç kadının, daha önce çalıştığı iş yerinden meydana gelen bir patlama nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı.

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