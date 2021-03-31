Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'deki kan donduran vahşette zanlı tutuklandı İzmir'deki kan donduran vahşette zanlı tutuklandı 31 Mart 2021 Çarşamba Saat: 12:21 İzmir'in Konak ilçesinde, ulaşım kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle alınmak istemediği belediye otobüsünde tartıştığı yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60643f1b79973449861bb0f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BluTV'nin ''Yeşilçam''ından ilk fragman geldi Gebze'de korku dolu gece! Alevler gökyüzünü sardı İstanbul'da kahreden ölüm! Minik Hızır'ın son anları kamerada Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı! Kayseri'de ışık hüzmesi heyecan yarattı! O anlar kamerada NATO'dan Tekirdağ'da ''alarm'' tatbikatı Alpaslan Öztürk'ün A Milli Takım'a seçildiği sevinç anları olay oldu İmamoğlu'ndan canlı yayına damga vuran sözler Polisten uzun namlulu saldırganlara operasyon