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İzmir'deki kan donduran vahşette zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, ulaşım kartında HES kodunun tanımlı olmaması nedeniyle alınmak istemediği belediye otobüsünde tartıştığı yolcuyu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

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