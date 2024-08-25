Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'deki orman yangını kontrol altında İzmir'deki orman yangını kontrol altında 25 Ağustos 2024 Pazar Saat: 23:07 Güncelleme: 25 Ağustos 2024 Pazar 23:07 İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cb8f0ae809bfe30300c2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu Yer: Muğla... Sahil Güvenlik kaçak göçmenleri böyle kovaladı Narin'i arama çalışmalarında kan izleri bulundu Sahilde büyük panik: 5 kişi ölümden döndü Ankara sağanak yağışa teslim: Alt geçit ve caddeler göle döndü Samsun'da 9 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var MSB: 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da 4 katlı otelde korkutan yangın 6 bin 600 nüfus ilçede turizm patlaması: 1.5 milyon turist ziyaret etti