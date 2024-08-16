Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı 16 Ağustos 2024 Cuma Saat: 13:16 Güncelleme: 16 Ağustos 2024 Cuma 13:17 İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında dumanlar İzmir şehir merkezine kadar ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bf271c6bb3bb342204ea27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM'deki Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı İstanbul'da hastaneye silahlı baskın: ''Ya 1 milyon Dolar verirsiniz ya da hastane benim'' Aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı Bir anda alev topuna dönen araçtan geriye bu kaldı Türkiye'de 2 bin 700 yıllık bir tarihi keşif daha İstanbul'da nakliye kamyonuyla kaçak göçmen transferine operasyon Hatay'da UFO paniği: ''Uzay aracı gibi la'' Bakıcı şiddeti öldürdü... 4 yaşındaki minik Elif'in öldüğü korkunç kaza kamerada