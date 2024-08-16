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  4. İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı

İzmir'deki orman yangınında dumanlar İzmir'i sardı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında dumanlar İzmir şehir merkezine kadar ulaştı.

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