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  4. İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı

İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı

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İzmir'in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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