Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı 20 Ağustos 2024 Salı Saat: 13:33 Güncelleme: 20 Ağustos 2024 Salı 13:33 İzmir'in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c470e5123086dd810668c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını AVM'de yangın paniği: Yaralılar var Reha Muhtar hastaneye kaldırılarak entübe edildi Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin operasyonu kamerada Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı Trenin altında kalarak can vermişti... Korkunç kaza kamerada