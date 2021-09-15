İzmir'deki 'üstü çıplak semazen' gösterisine sert tepki

İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'deki semazen temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

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