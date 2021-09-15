Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'deki 'üstü çıplak semazen' gösterisine sert tepki İzmir'deki 'üstü çıplak semazen' gösterisine sert tepki 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 22:15 İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'deki semazen temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6142466e85868246867fea23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Böyle hırsızlık görülmedi: Mağazadaki manken çalındı Kazdıkça ortaya çıktı: 500 yıllık evin gizemi çözüldü Kötü koku şikâyetine gelen polislere kapıyı açmamıştı: Bakın evden ne çıktı! Dehşet anları: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu Erdoğan'a en yakın isim son anketi canlı yayında açıkladı Yer: Rize! Gelin ve damat fotoğraf çekiminde neye uğradığını şaşırdı İstanbul'da motosikletli saldırgan dehşet saçtı Koronavirüste tehlikenin yeni adı: Aşısız hamileler! Çanakkale Köprüsü'nün üstünde ilk çekim... Ay sonu tamamlanıyor!