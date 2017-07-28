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  3. 28 Temmuz 2017 18:45

İzmirdeki yangın dehşeti havadan görüntülendi

İzmir’in Bayındır ilçesinde çıkan ve 500 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın için soğutma çalışmaları devam ederken, yangının dehşeti havadan görüntülendi.

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