CANLI MAÇ FENERBAHÇE - ANTALYASPOR / MÜTHİŞ MÜCADELE
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  3. 13 Mayıs 2017 19:45

İzmir'den böyle yola çıkmışlar

24 kişinin hayatını kaybettiği tur minibüsü kazasındaki otobüsün, Buca'dan hareket ederkenki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki otobüsün peşpeşe gittiği görülüyor.

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