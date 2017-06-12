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  3. 12 Haziran 2017 15:15

İzmir'den kahreden haber!.. Ölü olarak bulundu!

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesajdan kaçırıldığı belirlenen 10 yaşındaki Ceylin Atik'in cesedi bulundu.

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Minik Ceylinin cesedinin bulunduğu mahallede arbede
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