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  3. 30 Mayıs 2017 17:45

İzmirden korkunç haber! 3 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, eşi ve 5 yaşındaki kızını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

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Park halindeki araçların lastikleri kesildi
Park halindeki araçların lastikleri kesildi
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Cevdet Yılmaz yeni görevini Şaban Dişliden devraldı
Cevdet Yılmaz yeni görevini Şaban Dişliden devraldı
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Manavgat sahilinde hortum
Manavgat sahilinde hortum
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Kendisini ip cambazı sandı, trafikte dehşet saçtı
Kendisini ip cambazı sandı, trafikte dehşet saçtı
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Otogar, evsizlerin yaşam durağı
Otogar, evsizlerin yaşam durağı
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BTC hattına vana takıp bir tanker ham petrol çaldılar
BTC hattına vana takıp bir tanker ham petrol çaldılar