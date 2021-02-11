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İZMİR'İ HORTUM VURDU! YARALILAR VAR...
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  3. 11 Şubat 2021 23:40

İzmir'i hortum vurdu! Yaralılar var...

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı mahallesinde çıkan hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. Bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi.

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