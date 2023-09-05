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  4. İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir’i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

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İzmir’de kısa süreli etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.

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