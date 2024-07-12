Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'i sel vurdu... Cadde ve sokaklar sular altında İzmir'i sel vurdu... Cadde ve sokaklar sular altında 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 21:16 Güncelleme: 12 Temmuz 2024 Cuma 21:16 İzmir'de aralıklarla gök gürültülü sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66917307c3160076e20e5437" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sınav esnasında okul çöktü: 16 öğrenci öldü Eczanede kadına şiddet kamerada: İlacı alamadı saldırdı İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı İmamdan güldüren pankart: Vatandaşı camiye böyle çağırdı Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesi verdiği talimatı açıkladı AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı Aynı çocuğunu 2 kez doğurdu: Kızına 2'nci kez can verdi Bir cennetimiz daha kuruyor: Koca gölet yok oldu Çobanı düşen yıldırım yaktı, yağan yağmur söndürdü