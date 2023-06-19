  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında...

İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında...

Güncelleme:

İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle birçok noktada su taşkınları meydana geldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Ben Örümcek Adamım'' diyen çocuk 5'inci kattan aşağı atladı
Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı
Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı
Ümit Özdağ'dan olay olacak, Abdüllatif Şener açıklaması
Sağanak yağış felç etti! Hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi
Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu
İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu
Denizin ortasında kabus! Feribot alev alev yandı
Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan çıkanlar şoke etti