Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında... İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında... 19 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 00:20 Güncelleme: 19 Haziran 2023 Pazartesi 00:20 İzmir'de sağanak yağışın etkisiyle birçok noktada su taşkınları meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648f7518bfae0f7e9f70cb23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Ben Örümcek Adamım'' diyen çocuk 5'inci kattan aşağı atladı Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı Ümit Özdağ'dan olay olacak, Abdüllatif Şener açıklaması Sağanak yağış felç etti! Hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu Denizin ortasında kabus! Feribot alev alev yandı Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan çıkanlar şoke etti