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  3. 30 Mayıs 2017 10:15

İzmir'i yağmur vurdu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nun yurdun batı bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği yönündeki açıklaması gerçek oldu. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı, sular altında kaldı.

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Mehmetçik Kato Dağı'nda kayak yaptı
Mehmetçik Kato Dağı'nda kayak yaptı
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İstanbulda cam silici terörü kamerada
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Apartmandan çuvalla ayakkabı çaldı
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El emeği göz nuru Kırkyama, Beykoz’da yarıştı
El emeği göz nuru Kırkyama, Beykoz’da yarıştı
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Rezidans inşaatında çalışan işçiler büyük tehlike atlattı
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Diyarbakırda 10 bin personelle operasyon
Diyarbakırda 10 bin personelle operasyon