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  3. 09 Ağustos 2019 19:20

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı

İzmir’in Çiğli ilçesinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.(İHA)

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30 metrelik minarenin yıkılma anı kamerada
30 metrelik minarenin yıkılma anı kamerada
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Günün özeti
Günün özeti
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TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
TEM Otoyolu’nda oluşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
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LGS 2’nci nakil sonuçları açıklandı
LGS 2’nci nakil sonuçları açıklandı
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Türkiye’de otoyol devrimi
Türkiye’de otoyol devrimi
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Hacı adayları, Mina’ya ulaşmaya başladı
Hacı adayları, Mina’ya ulaşmaya başladı
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