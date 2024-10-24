Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı 24 Ekim 2024 Perşembe Saat: 17:25 Güncelleme: 24 Ekim 2024 Perşembe 17:25 İzmir'in dev alışveriş merkezi Hilltown AVM'de güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki 2 çocuk, güvenlik personelini bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671a58ef77f226f3c90be713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DEM Parti'den yeni Öcalan açıklaması Bakan Göktaş trafik kazası geçirdi Kilosu 2 bin TL: Dağlarda yetişen yenilebilen altın hasadı başladı Ünlü oyuncuya büyük vefasızlık: Cenazesi boş kaldı Erdoğan: ''Alçakça saldırı terörle mücadele kararlılığımızı perçinledi'' Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha Ankara'da yeni bir ittifak mı doğuyor ? Özdağ'dan İnce'nin çağrısına yanıt geldi Irak'a hava harekatı: PKK'nın 32 ini işte böyle yerle bir edildi İstanbul'da metrobüste yangın çıktı