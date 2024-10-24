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  4. İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı

İzmir'in dev AVM'sinde 2 çocuk dehşet saçtı

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İzmir'in dev alışveriş merkezi Hilltown AVM'de güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki 2 çocuk, güvenlik personelini bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı.

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