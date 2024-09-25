Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir'in kadın ateş avcıları kamerada.... İzmir'in kadın ateş avcıları kamerada.... 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 12:14 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 12:14 İzmir itfaiyesinde çalışan ve görevden göreve koşan ateş savaşçısı kadınlar, yetenekleriyle göz dolduruyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f3d46fbfeb32b51f0d5e4b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da 1 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kamerada İETT'den Neşet Ertaş için vefa otobüsü Bozkırın ortasında bir vaha: Kurak araziyi ormana çevirdi İstanbul'un barajlarından kötü haber ''Adamı vurdum, polis çağırın beni alsın'' Dünyada eşine nadir rastlanan bir doğa harikası: Otlukbeli Gölü Biden'dan dikkat çeken veda: ''Bir kırılma noktasındayız'' 27 ilde binden fazla kaçak göçmen yakalandı İstanbul'da çocuğa öz baba şiddeti kamerada