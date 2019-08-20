İzmir’in ormanlarında yürekleri sızlatan acı bilanço
20 Ağustos 2019 16:00
İzmir’in ormanlarında yürekleri sızlatan acı bilanço
İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz pazar günü başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangınının söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ederken helikopterden çekilen yanan ağaçların görüntüsü yürekleri burktu. Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını başlamıştı. Seferihisar ve...