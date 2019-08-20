  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Ağustos 2019 16:00

İzmir’in ormanlarında yürekleri sızlatan acı bilanço

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz pazar günü başlayan, Menderes ve Seferihisar ilçesine kadar uzanan orman yangınının söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ederken helikopterden çekilen yanan ağaçların görüntüsü yürekleri burktu. Karabağlar ilçesi Tırazlı Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını başlamıştı. Seferihisar ve...

Video Galeri
Çavuşoğlu Saldıranların sadece felakete yol açabileceğini anlatıyoruz
Çavuşoğlu "Saldıranların sadece felakete yol açabileceğini anlatıyoruz"
Video Galeri
Yolcuları rehin alan saldırganı keskin nişancı vurdu
Yolcuları rehin alan saldırganı keskin nişancı vurdu
Video Galeri
Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak öldüren polis, meslekten ihraç edildi
Siyahi Amerikalının boğazını sıkarak öldüren polis, meslekten ihraç edildi
Video Galeri
Konut satışları Temmuz’da azaldı
Konut satışları Temmuz’da azaldı
Video Galeri
Tesise dadanan ayılara bal testi yaptı
Tesise dadanan ayılara bal testi yaptı
Video Galeri
Skandal video ! Menzil şeyhini böyle karşıladılar !
Skandal video ! Menzil şeyhini böyle karşıladılar !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM