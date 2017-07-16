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  3. 16 Temmuz 2017 00:45

İzmirliler sokağa döküldü

İzmir’de, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, İzmirliler sokağa dökülüp konvoy yapıp ellerindeki Türk Bayrağını salladı.

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Atatürk Havalimanında çadırlı demokrasi nöbeti
Atatürk Havalimanında çadırlı demokrasi nöbeti
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Ellerinde bayrak minareye çıktılar, selaya eşlik ettiler
Ellerinde bayrak minareye çıktılar, selaya eşlik ettiler
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90 bin camide sala okundu
90 bin camide sala okundu
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Şehitler Köprüsünde şehitler için gökyüzüne yansıtılan ışık havadan görüntülendi
Şehitler Köprüsünde şehitler için gökyüzüne yansıtılan ışık havadan görüntülendi
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Erdoğan: FETÖcülere tek tip elbise giydirilecek
Erdoğan: FETÖcülere tek tip elbise giydirilecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtının açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtının açılışını yaptı