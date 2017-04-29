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  3. 29 Nisan 2017 17:15

İzmit Körfezi açıklarında tanker yangını

İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında bir tankerin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri hareket etti..

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Samsunda cami inşaatı çöktü
Samsunda cami inşaatı çöktü
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Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
Ercişte yavru köpek kurtarma operasyonu
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Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor
Mektebim Okulları Karsa iki okul kazandırıyor
Video Galeri
Kocaeli Körfezinde LPG yüklü tankerde yangın
Kocaeli Körfezinde LPG yüklü tankerde yangın
Video Galeri
Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı
Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı
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Kutsal topraklardaki kavganın tarafları birbirini suçladı
Kutsal topraklardaki kavganın tarafları birbirini suçladı