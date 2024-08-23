Anasayfa Video Galeriler Gündem İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü 23 Ağustos 2024 Cuma Saat: 09:21 Güncelleme: 23 Ağustos 2024 Cuma 09:21 Denizli'de izne gelen asker, eğlence mekanı çıkışı tartıştığı 5 kişilik grup tarafından darp edilip, bıçaklanarak öldürüldü. Kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c82a832e5ace8888031ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarlada 80, pazarda 180... 100 TL ucuza almak isteyen buraya koşuyor Antalya'nın derinliklerinde ''derin'' operasyon kamerada Antalya'da suda saatlerce süren kovalamaca: Eşiyle tartışıp yüzerek kaçtı DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı: 65 gözaltı var Yabancı uyruklu akrabalar birbirine girdi; çok sayıda yaralı, gözaltı ve firari var Marmara Denizi'nde büyük panik: Tam 700 metre açıkta kurtarıldı Neredesin Narin ? Türkiye 8 yaşındaki kayıp Narin'i arıyor İstanbul'da otelde yangın: Müşteriler tahliye edildi İstanbul'da denizde tedirgin eden görüntü