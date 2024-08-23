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  4. İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü

İzne gelen askeri dövüp, bıçaklayarak öldürdüler: Görüntüler dehşete düşürdü

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Denizli'de izne gelen asker, eğlence mekanı çıkışı tartıştığı 5 kişilik grup tarafından darp edilip, bıçaklanarak öldürüldü. Kavga anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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