İznik gölünde büyük keşif

Bursa'nın İznik ilçesinde gölde balıkçılar tarafından bulunan üzeri desenli tarihi eseri İznik Müze Müdürü ve arkeologlar inceledi. Çıkan eserlerin gölün içinde bulunan önemli bir tarihi yapının olduğu iddia ediliyor.

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