Anasayfa Video Galeriler Gündem İznik gölünde büyük keşif İznik gölünde büyük keşif 10 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 13:21 Bursa'nın İznik ilçesinde gölde balıkçılar tarafından bulunan üzeri desenli tarihi eseri İznik Müze Müdürü ve arkeologlar inceledi. Çıkan eserlerin gölün içinde bulunan önemli bir tarihi yapının olduğu iddia ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6099091b8f01f23bbc6c7eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'nın 4 odalı, çelik kapılı mağarası bulundu İstanbul'da kömürlüğe kumar baskını Cami hoparlöründen oruç bedduası: ''Tutmayanın başı ağrısın'' Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! İzleyiciyi şaşırtan anlar İsrail zulmü bitmiyor! Filistinlilere ateş açtılar Sadakatsiz'de büyük gizem çözülüyor Denizde inanılmaz anlar; köpekbalığını son anda fark etti Adana Demirspor taraftarları sokaklara döküldü Devasa kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı