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  3. 25 Haziran 2017 14:15

İznik Gölünün manzarası büyüledi

Bursa’da dağ tutkunları vücutlarını zinde tutmak adına yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayadan inişleri nefes kesti. İniş esnasındaki kaya üzerinden manzara ise görenleri büyüledi.

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Bursada ödüllü Maraş dondurması izdihamı
Bursada ödüllü Maraş dondurması izdihamı
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Önce soydular sonra vurdular
Önce soydular sonra vurdular
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Bursada korkutan balık ölümleri
Bursada korkutan balık ölümleri
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İnternette zeytin ve zeytinyağı satışlarına ilgi artıyor
İnternette zeytin ve zeytinyağı satışlarına ilgi artıyor
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Canlı yayında uluslararası tombala oynatan şebeke çökertildi
Canlı yayında uluslararası tombala oynatan şebeke çökertildi
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Asfalt kovboyu trafiği alt üst etti
Asfalt kovboyu trafiği alt üst etti