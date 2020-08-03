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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 747 OLDU
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  3. 03 Ağustos 2020 19:05

İzzet Yıldızhan bayramda çocuklarına altın taktı

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Bakan Pakdemirli: İzmir'deki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Bakan Pakdemirli: İzmir'deki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da sahil yolunda akılalmaz görüntü
İstanbul'da sahil yolunda akılalmaz görüntü
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Polisin bayrak hassasiyeti takdir topladı
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Şile'de ölümüne yolculuk!
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