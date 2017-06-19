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  3. 19 Haziran 2017 11:15

Jandarma aracı otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak-Ereğli karayolunda otomobil ile jandarma aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 askerde yaralandı.

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Sabırsızlığı yüzünden hayatından oluyordu
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İstanbulda kamyonet dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
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