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  3. 13 Haziran 2019 15:40

Jandarma çocukları terör ve uyuşturucudan uzak tutmak için gece gündüz çalışıyor

Jandarma Genel Komutanlığı, gençlerin ve çocukların uyuşturucu ile terörden uzak tutulması için Türkiye genelinde huzur uygulaması yaptı. Bursa’da da yapılan uygulamaya çok sayıda ekip katılırken, 4 kişi gözaltına alınıp 20 araç ise trafikten men edildi. Jandarma Genel Komutanlığı, gençlerin ve çocukların uyuşturucu ile terörden uzak tutulması için Türkiye genelinde huzur uygulamalarına...

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