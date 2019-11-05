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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ: ESEFLE KARŞILADIM!
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  3. 05 Kasım 2019 13:45

Jandarma etten duvar ördü

Adıyaman’da, geçtiğimiz haftalarda ölü olarak ele geçirilen 2 teröriste yardım ve yataklık suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 5 kişinin görüntülenmemesini isteyen jandarma ekipleri adeta etten duvar ördü.

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