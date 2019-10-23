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  3. 23 Ekim 2019 09:25

Jandarma, Fatih Portakal'ı yalanladı

Jandarma Genel Komutanlığı, Fatih Portakal'ın ''Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı arkadan kelepçelenerek sevk edildi'' iddiasını yalanladı. Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla özür diledi.

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