Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ‘19 Mayıs’ paylaşımı
18 Mayıs 2019 22:00
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ‘19 Mayıs’ paylaşımı
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaşarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin bir video paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Bir milletin kaderini değiştiren Ulu Önder...