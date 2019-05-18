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  3. 18 Mayıs 2019 22:00

Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ‘19 Mayıs’ paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden bir video paylaşarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin bir video paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Bir milletin kaderini değiştiren Ulu Önder...

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan “19 Mayıs” paylaşımı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan “19 Mayıs” paylaşımı
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Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
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Çorlu’da yağmur ve dolu etkili oldu
Çorlu’da yağmur ve dolu etkili oldu
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Yağış kazaları getirdi, çöp kamyonu devrildi
Yağış kazaları getirdi, çöp kamyonu devrildi
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Manisa’da tarım arazilerini dolu vurdu
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Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor
Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor
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