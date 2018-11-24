Jandarma komandolar, 3 bin rakımda Öğretmenler Gününü kutladı
24 Kasım 2018 11:10
Jandarma komandolar, 3 bin rakımda Öğretmenler Gününü kutladı
Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinde görev yapan jandarma komandolar Öğretmenler Gününü kutladı. 3 bin rakamlı Kerkür üs bölgesinde karla kaplı bölgede komandolar çapraz tutuşta silahlı olarak çektikleri video ile Öğretmenler Gününü kutladı. Komandolar, "Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3...