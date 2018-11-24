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  3. 24 Kasım 2018 11:10

Jandarma komandolar, 3 bin rakımda Öğretmenler Gününü kutladı

Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinde görev yapan jandarma komandolar Öğretmenler Gününü kutladı. 3 bin rakamlı Kerkür üs bölgesinde karla kaplı bölgede komandolar çapraz tutuşta silahlı olarak çektikleri video ile Öğretmenler Gününü kutladı. Komandolar, "Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3...

Bilgin Pro
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