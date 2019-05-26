Jandarma Komutanlığından öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi
26 Mayıs 2019 11:10
Jandarma Komutanlığından öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrencilere trafikte farkındalık eğitimi verdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180’inci yılını farklı bir etkinlikle kutladı. Etkinlikler kapsamında 2019 yılının ‘Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği Yılı’ olması nedeniyle İstanbul Fen Bilimleri Merkezi Okulu, Taşdelen...