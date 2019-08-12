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  3. 12 Ağustos 2019 08:55

Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp baklava ikram etti

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik ekipleri, yol kontrol uygulamasında sürücülere baklava ikram edip bayramlarını kutladı. Sürücüler, kendilerine ehliyet ve ruhsat sorulmasını beklerken, Jandarmanın emniyet kemeri uyarısı ve baklava ikramı şaşkınlığa neden oldu. Emet ilçesi Otogar Kavşağı’nda yapılan uygulamada, sürücüler jandarma ekipleri tarafından kontrol...

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