jandarma ve zehir tacirleri arasındaki kovalamaca kamerada
18 Mayıs 2019 16:35
jandarma ve zehir tacirleri arasındaki kovalamaca kamerada
Esenyurt’ta, İstanbul İl Jandarma ekipleri ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliler arasında nefes kesen kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma ekipleri sivil ekip aracı ile uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin içinde...