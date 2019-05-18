  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Mayıs 2019 16:35

jandarma ve zehir tacirleri arasındaki kovalamaca kamerada

Esenyurt’ta, İstanbul İl Jandarma ekipleri ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliler arasında nefes kesen kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma ekipleri sivil ekip aracı ile uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin içinde...

Video Galeri
Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor
Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor
Video Galeri
Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı
Video Galeri
Yunan hücumbotu taciz etti !
Yunan hücumbotu taciz etti !
Video Galeri
Plajda çıplak gezen adama meydan dayağı !
Plajda çıplak gezen adama meydan dayağı !
Video Galeri
İlginç gelenek şaşırtıyor: tenekeden defterler
İlginç gelenek şaşırtıyor: tenekeden defterler
Video Galeri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yeni sistemin ilk sınavı 2024 yılında yapılacak”
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yeni sistemin ilk sınavı 2024 yılında yapılacak”
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM