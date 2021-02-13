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  3. 13 Şubat 2021 13:25

Jandarmadan, kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim

Antalya'da kumar oynanan eve baskına giden jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakalamak için itfaiye merdiveni kullanarak içeriye balkondan girdi. Evde yakalanan 2'si kadın, 30 kişiye toplam 145 bin 880 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan bir kişinin 'Ben burada misafirim' sözlerine karşılık olarak jandarma personeli de 'Ben de Tanrı misafiriyim' dedi.

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