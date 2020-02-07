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  3. 07 Şubat 2020 23:55

Jandarmayı ilçe başkanı amcasıyla tehdit etti !

Sinop'ta alkollü olduğu gerekçesiyle yol kontrolü sırasında durdurulup ceza yazılan bir kişi jandarmayı amcasıyla tehdit etti.

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