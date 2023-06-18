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  4. Japon arkeologdan müthiş keşif: Kimmerlerin ilk yerleşim yeri bulundu

Japon arkeologdan müthiş keşif: Kimmerlerin ilk yerleşim yeri bulundu

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Kırıkkale'de Japon arkeolog başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında Kimmerler kavminin Anadolu'daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olduğunu gösteren kalıntılar bulundu.

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