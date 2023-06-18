Anasayfa Video Galeriler Gündem Japon arkeologdan müthiş keşif: Kimmerlerin ilk yerleşim yeri bulundu Japon arkeologdan müthiş keşif: Kimmerlerin ilk yerleşim yeri bulundu 18 Haziran 2023 Pazar Saat: 12:10 Güncelleme: 18 Haziran 2023 Pazar 12:10 Kırıkkale'de Japon arkeolog başkanlığında yapılan kazı çalışmalarında Kimmerler kavminin Anadolu'daki ilk yerleşim yerinin Büklükale olduğunu gösteren kalıntılar bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648ec9fe2333567e8402a163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu Denizin ortasında kabus! Feribot alev alev yandı Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan çıkanlar şoke etti Ondan hızlısı yok! 386 km hıza ulaşan Gökdoğan avlanırken görüntülendi Gazeteciye polis gözetiminde dayak! Açığa alındılar Mersin'de feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Fenerbahçe Kongresi'nde yumruklu kavga: Ortalık bir anda karıştı! İstanbul'da ev sahibi - kiracı arasında 3 kat zam kavgası