Anasayfa Video Galeriler Gündem Japon deprem uzmanından Türkiye için endişelendiren tsunami uyarısı Japon deprem uzmanından Türkiye için endişelendiren tsunami uyarısı 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 08:25 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 08:25 Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin 3 denizinde 3 metreyi bulabilecek tsunamiler meydana gelebileceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bc7cd4f58c9d75be02beb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rehine krizinde doğum günü kutlaması Tuvaleti geldi, 9 saatlik rehine krizi sona erdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda büyük kaza! Yaralılar var Hatay Cumhuriyet Başsavcısı: ''Enkazdan çıkarılan 193 cesedin DNA eşleşmesi yapılamadı'' Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı! Suç dosyası kabarık Eski 22 derecede havaya atılan sıcak su kristalleşti Erdoğan'dan dikkat çeken şeriat açıklaması Çılgın paraşütçü işbaşında! Kahvaltı keyfi gökyüzüne taşındı Fabrikada rehine krizi: İşçiler rehin alındı!