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  3. 24 Ekim 2018 22:40

Japon gazeteci 3 yıllık esaretin ardından ülkesine dönüyor

Suriye’de kaçırılıp 3 yıl rehin tutulduktan sonra Hatay’a getirilen Japon gazeteci Jumpei Yasuda, ülkesine dönmek üzere İstanbul’a geldi. Japon gazeteci gece saatlerinde Tokyo’ya hareket edecek.2015 yılında Suriye’de kaçırılarak rehin alınan Japon gazeteci Jumpei Yasuda, 3 yıl süren mahrumiyetin ardından güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları sonucu dün Hatay’a getirilmişti....

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