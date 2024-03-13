  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Japon şirketin roketi havada infilak etti!

Japon şirketin roketi havada infilak etti!

Güncelleme:

Japon şirketi Space One'a ait Kairos roketinin ilk fırlatma girişimi başarısız oldu. Roket, havalandıktan 5 saniye sonra infilak etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Cinsel istismar zanlısı beraat etti, 3 genç kız isyan etti
Cinsel istismar zanlısı beraat etti, 3 genç kız isyan etti
İstanbul'da çamur yağdı; oto yıkamacılar bayram etti
İstanbul'da çamur yağdı; oto yıkamacılar bayram etti
Çanakkale Savaşlarıyla ilgili ezber bozan keşlif
Çanakkale Savaşlarıyla ilgili ezber bozan keşlif
Kadınların saç saça baş başa kavgasını erkekler bile ayıramadı
Kadınların saç saça baş başa kavgasını erkekler bile ayıramadı
İstanbul'da rezidansta yangın paniği
İstanbul'da rezidansta yangın paniği
Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor
Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor
Zafer Partisi'nin seçim çadırını ateşe verdiler
Zafer Partisi'nin seçim çadırını ateşe verdiler
7 ilde eş zamanlı operasyonlar: 3 suç örgütü daha çökertildi
7 ilde eş zamanlı operasyonlar: 3 suç örgütü daha çökertildi
Mansur Yavaş: ''Ne PKK’yı ne Hizbullah’ı savunan kimseyle yan yana gelmeyiz''
Mansur Yavaş: ''Ne PKK’yı ne Hizbullah’ı savunan kimseyle yan yana gelmeyiz''