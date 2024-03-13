Anasayfa Video Galeriler Gündem Japon şirketin roketi havada infilak etti! Japon şirketin roketi havada infilak etti! 13 Mart 2024 Çarşamba Saat: 11:15 Güncelleme: 13 Mart 2024 Çarşamba 11:15 Japon şirketi Space One'a ait Kairos roketinin ilk fırlatma girişimi başarısız oldu. Roket, havalandıktan 5 saniye sonra infilak etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f160bf2b3d57e763002d43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsel istismar zanlısı beraat etti, 3 genç kız isyan etti İstanbul'da çamur yağdı; oto yıkamacılar bayram etti Çanakkale Savaşlarıyla ilgili ezber bozan keşlif Kadınların saç saça baş başa kavgasını erkekler bile ayıramadı İstanbul'da rezidansta yangın paniği Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor Zafer Partisi'nin seçim çadırını ateşe verdiler 7 ilde eş zamanlı operasyonlar: 3 suç örgütü daha çökertildi Mansur Yavaş: ''Ne PKK’yı ne Hizbullah’ı savunan kimseyle yan yana gelmeyiz''