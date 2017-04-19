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  3. 19 Nisan 2017 15:15

Japon turistin cüzdanını böyle çaldı!

MERSİN'de yolcu gibi bindiği minibüste Japon turistin çantasındaki cüzdanını çalan hırsız, aracın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Polis, o mahallede uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Polis, o mahallede uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
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İhlas Ev Aletleri ARGE Merkezi olarak tescillendi
İhlas Ev Aletleri ARGE Merkezi olarak tescillendi
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HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
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Başbakan Yıldırımdan flaş YSK açıklaması
Başbakan Yıldırımdan flaş YSK açıklaması
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Soma davasında ara karar bekleniyor!
Soma davasında ara karar bekleniyor!