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  3. 13 Ekim 2019 12:05

Japonya felaketi yaşıyor ! Ölü sayısı 19'a yükseldi

Japonya'da dün 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 100 kişinin yaralandığı, kayıp 16 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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