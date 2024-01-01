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  4. Japonya'da 2 büyük deprem! Tsunami alarmı verildi

Japonya'da 2 büyük deprem! Tsunami alarmı verildi

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Japonya'da 7.6 ve 6.3 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana geldi. Depremlerin ardından 5 metre yüksekliğine ulaşabilecek tsunami alarmı verildi.

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